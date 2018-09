Un portail numérique pour développer la chorale à l’école

Ce dispositif inédit développé par la direction de la Musique et de la Création de Radio France bénéficie du soutien d’une marraine exceptionnelle, l’artiste auteure et compositrice Camille, qui a souhaité accompagner Vox, Ma chorale interactive de sa voix singulière.

Cette initiative traduit l’engagement permanent de Radio France dans la transmission et l’éveil du jeune public à la musique classique mis en œuvre depuis de nombreuses années. Chaque saison, une programmation riche et originale est proposée par Radio France dans ce sens : concerts pour les scolaires et le jeune public, grands projets musicaux avec des amateurs ou des classes, ateliers de pratique instrumentale ou vocale.Pour faire vivre cet outil numérique inédit, Radio France s’appuie sur l’expertise et l’expérience de ses deux formations chorales : son Chœur (93 chanteurs professionnels) et sa Maîtrise (près de 180 enfants et adolescents scolarisés à Paris et Bondy), référents dans le domaine de la conduite de la voix, du chant choral et de la pédagogie.Disponible sur tous les supports, le portail Vox, Ma chorale interactive propose des tutoriaux vidéo réalisés en coproduction avec ARTE (avec notamment les formations chorales et la participation de l’humoriste et chroniqueur Guillaume Meurice), des fiches pédagogiques, des podcasts et les partitions de nombreuses pièces du répertoire classique régulièrement enrichis.Cette offre est complétée par des émissions de radio, des interviews de personnalités du milieu du chant classique et des musiques actuelles, des extraits sonores de la Maîtrise et du Chœur de Radio France ou encore des films d’animation sur la physiologie de la voix ...