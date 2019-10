La place du changement climatique à l’école

Si la question du changement climatique et de ses conséquences sur notre vie est au cœur des préoccupations des adolescents, cette problématique n’a pas encore une place de choix au sein des enseignements proposés par l’Éducation nationale. Pourtant l’article 12 de l’Accord de Paris, ratifié après la COP21 (2015), demande aux signataires de mettre en oeuvre cette éducation au profit de tous les élève.Face aux mouvements lycéens qui prennent de l’ampleur, le ministère a commencé à réagir et ce dès la fin de l’année scolaire 2018-2019. Cependant, après les belles paroles lancées par le ministre de l’Education nationale, il faudrait passer au concret des textes régissant les programmes des écoles, des collèges et des lycées.Les jeunes sont angoissés, souvent comme leurs parents, face aux dérives climatiques. Mais pour voir intervenir de véritables changements, il faudra sans doute attendre la rentrée 2020. Pour l’instant, les faits scientifiques qui attestent du dérèglement climatique n’ont qu’une très faible place dans les programmes officiels.Actuellement, quelques allusions existent sous forme de saupoudrage mais cela ne permet pas de construire une vision solide de la réalité. Il est nécessaire de développer une vision beaucoup plus systémique.Malgré un important renouvellement des programmes au lycée, avec l’arrivée de la réforme, la question du climat demeure un parent pauvre de l’enseignement général. Le tronc commun n’aborde pratiquement pas cette question pourtant centrale pour l’avenir des lycéens et de la planète que nous occupons.La situation actuelle nourrit un sentiment de désinformation donnant l’impression que l’on joue au hasard dans un casino en ligne et que l’on s’en remet à la chance concernant l’avenir de la planète. Cette situation reviendrait à retarder encore d’une ou deux générations la mise en œuvre d’une prise de conscience nécessaire aboutissant à des prises de décision radicales.