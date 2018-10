La pédagogie Montessori s’implante dans l'enseignement supérieur

Deux acteurs majeurs de l'enseignement innovant – MONTESSORI et l'ESCE (Ecole Supérieure du Commerce Extérieur) - se rejoignent pour placer la pédagogie, l'ouverture culturelle et l'internationalisation des cursus au centre des programmes de formation dans l'enseignement supérieur.



Une convention de partenariat a été signée le 10 septembre 2018 entre Christophe Boisseau, Directeur de l'ESCE et Sylvie d'Esclaibes, Fondatrice et directrice du Lycée International Montessori Athéna ainsi que de l'organisme de formation Apprendre Montessori.



Après une expérience de près de 20 ans à la direction du seul établissement en France couvrant les classes de la maternelle au baccalauréat, et après avoir observé le devenir de plusieurs centaines d'élèves ayant suivi ce cursus et ayant une belle réussite professionnelle dans des domaines très variés, la nécessité de créer des études supérieures appliquant la pédagogie Montessori semblait évidente.



Mais les programmes des études supérieures sont un tout autre métier. Voilà plusieurs années que Sylvie d'Esclaibes cherchait un partenaire avec qui s'associer pour créer ce nouveau programme devenant de plus en plus indispensable lorsque l'on considère les profils recherchés aujourd'hui par les entreprises : des jeunes autonomes, responsables, créatifs, ayant confiance en eux, sachant travailler par eux-mêmes, capables de résoudre des problèmes, ayant développé de belles relations avec les autres, reconnaissant les différences comme des atouts, etc...



Mais pour mettre tout cela en place, il fallait trouver une école où la direction et les enseignants sont prêts à remettre en question leurs manières de transmettre aux élèves, ainsi que l'aménagement de l'environnement et les attendus de la part des élèves. Donc une école toujours à la pointe de l'innovation en termes de pédagogie.



C'est l'ESCE qui a paru la plus adaptée par sa constante recherche d'innovations pédagogiques, une équipe pédagogique des plus dynamiques, des dirigeants toujours en quête d'offrir le meilleur à leurs élèves, et son ouverture sur l'international.



C'est ainsi qu'a été signée en début de semaine une convention de partenariat entre Christophe Boisseau, Directeur de l'ESCE et Sylvie d'Esclaibes, Fondatrice et directrice du Lycée International Montessori Athéna ainsi que de l'organisme de formation Apprendre Montessori. C'est la première fois que s'implante la pédagogie Montessori dans l'enseignement supérieur.



L'ESCE, Ecole Supérieure du Commerce Extérieur, est une grande école de management (Membre de la Conférence des Grandes Ecoles, Grade de Master, Accréditée internationalement) centrée sur l'International Business et qui place l'étudiant au centre de la création de son propre parcours de formation. L'important est de faire émerger puis développer la petite flamme, de se découvrir des passions et d'être accompagné pour maîtriser toutes les compétences nécessaires afin d'accéder au métier de ses rêves, dans l'entreprise de son choix, sur son continent préféré ... puis de toujours se projeter avec plaisir dans son futur professionnel et personnel tout au long de sa carrière.



Les contenus des cours et des activités pédagogiques sont naturellement très importants à l'ESCE, mais la pédagogie est essentielle. « Nous sommes loin aujourd'hui d'un cours égale une interro et on passe au cours suivant, assure Christophe Boisseau, directeur de l’ESCE. Aujourd'hui des capstones offrent aux étudiants des projets réels tels que lancer un produit nouveau sur un marché, et les cours sont là pour apporter les éléments dont l'étudiant à besoin pour mener à bien son projet : idéation pour innover et passer de l'idée à l'entreprise, études de marché, processus de vente.



Même chose pour lancer une filiale à l'étranger, ou bien pour répondre au besoin d'une entreprise dans le cadre d'une mission internationale. Les activités en présentiel se combinent avec le on line, le coaching, les ateliers, pour développer les compétences de manière profonde et sérieuse mais aussi de façon ludique. L'ESCE utilise ainsi de nombreuses pédagogies alternatives, dans un esprit de progrès permanent, dans une volonté de diversité des situations d'apprentissage, et toujours avec l'intention de rendre la vie à l'école passionnante et enrichissante.



Nous sommes aujourd'hui heureux de développer un partenariat avec Montessori, partenariat qui nous permettra d'aller plus loin encore sur la pédagogie et la place centrale donnée à l'étudiant, en faisant évoluer les contenus des activités pédagogiques, leurs modalités de prestation, et en formant nos équipes d'enseignants aux spécificités des démarches Montessori, spécificités qui vont beaucoup plus loin que ce qu'en connait en général le grand public. »