Un recueil de 100 textes d’écrivaines à étudier en classe

Alors que le premier texte de littérature mondiale remonte au XXIIIe siècle avant notre ère et est attribué à une poétesse et scribe mésopotamienne, En-Hedu-Ana, ce n’est qu’en 2017 qu’un texte de femme a pour la première fois été inscrit au programme du baccalauréat littéraire, La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette.



Trois autres auteures l’ont accompagnée en 2018 : Madame de Staël, Colette et Marguerite Yourcenar. Au concours de l’agrégation de lettres, les femmes se font aussi une place puisqu’en 2019, c’est Simone de Beauvoir qui est au programme avec son œuvre à dimension autobiographique Mémoires d’une jeune fille rangée. Mais force est de constater que les femmes et leurs productions restent à ce jour encore largement exclues des programmes et des manuels scolaires dans toutes les disciplines.



Selon une étude réalisée par le Centre Hubertine Auclert en 2013, sur dix-sept manuels de français de seconde générale, technologique et professionnelle, les femmes ne représentent que 3,7 % des auteurs donnés à l’étude. Il est donc plus que temps d’inverser quelque peu la tendance.





Les éditions des femmes-Antoinette Fouque qui ont, depuis 1973, largement contribué à faire connaître les œuvres des femmes ont souhaité, avec le



Des femmes en littérature est né de ce désir et de l’accueil enthousiaste de Belin Éducation, par ailleurs partenaire historique du très pionnier Dictionnaire universel des créatrices initié par Antoinette Fouque.



Cette anthologie de cent textes à étudier en classe offre, conformément aux programmes officiels du collège, un panorama complet des grandes œuvres littéraires écrites par des femmes du Moyen Âge à nos jours : romancières, poétesses, penseuses et dramaturges, auteures incontournables ou à redécouvrir.



Vive et vivante, elle propose des rencontres passionnantes avec les oeuvres et leurs auteures à travers des présentations originales, des documents iconographiques qui font découvrir de grandes artistes, et «des repères culturels» qui rappellent l’état des connaissances sur les sujets abordés. Elle est accompagnée de nombreuses ressources pédagogiques pour enrichir l’étude des textes.



Destinée aux enseignant.e.s, elle ne manquera pas d’intéresser aussi le grand public par son caractère novateur et original, la richesse de son contenu et le plaisir qu’il suscite à la lecture. Nous espérons pouvoir dans la foulée élargir son champ à d’autres matières.



Les auteures de ce recueil :



Djamila Belhouchat est professeure de lettres modernes et responsable du pôle éducation du Salon des dames. Céline Bizière est fondatrice du Salon des dames et spécialiste de Delphine de Girardin. Michèle Idels et Christine Villeneuve ont participé à la coordination du Dictionnaire universel des créatrices et sont, avec Elisabeth Nicoli et Sylvina Boissonnas, codirectrices des Édition des femmes - Antoinette Fouque.